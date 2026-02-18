Gli U2 hanno protestato contro la guerra e per la libertà in Ucraina, scatenando un forte messaggio pubblico. Bono ha dichiarato che “non c’è nulla di normale in questi tempi folli”, sottolineando la necessità di opporsi alle ingiustizie prima di poter sperare in un domani migliore. La band ha scelto di intervenire durante un evento a Dublino, dove ha esortato i fan e l’opinione pubblica a restare vigili. Il loro gesto si inserisce in una serie di iniziative contro i conflitti globali.

Da sempre in prima linea sui temi social e contro la guerra, gli U2 sono tornati a sorpresa mercoledì 18 febbraio per manifestare, ancora una volta, la loro preoccupazione per i tempi che stiamo vivendo, immersi nell’incertezza. La band ha voluto pubblicare un disco di sei tracce dal titolo “ U2 – Days Of Ash”, un progetto a sé stante del nuovo progetto discografico, la cui uscita è prevista entro fine d’anno. Nella tracklist ci sono cinque nuove canzoni e una poesia: “American Obituary”, “The Tears Of Things”, “Song Of The Future”, “Wildpeace”, “One Life At A Time” e “Yours Eternally”, in collaborazione con Ed Sheeran e Taras Topolia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli U2 urlano contro la guerra, per la libertà e l’Ucraina. Bono: “Non c’è nulla di normale in questi tempi folli. Dobbiamo opporci prima di poter tornare ad avere fiducia nel futuro”

