Bond | Sulla pesca situazione tragica bisognerà eliminare parte delle barche
Dario Bond, assessore regionale alla pesca, ha spiegato che la crisi delle vongole sulle coste venete è grave e richiede interventi urgenti. La causa principale è la presenza di troppe barche da pesca che danneggiano il fondo marino, rendendo difficile la ripopolazione delle vongole. In questi giorni, le istituzioni stanno valutando di ridurre il numero di imbarcazioni per favorire la ripresa del settore. La proposta prevede l’eliminazione di alcune barche per migliorare la salute del mare e sostenere i pescatori locali.
Parla Dario Bond, assessore regionale alla pesca. In queste settimane è in corso un confronto tra le istituzioni e i rappresentanti del comparto, che si trovano in forte difficoltà per l'assenza di vongole sulle coste venete: leggi l'articolo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Niscemi, l’avviso del sindaco sulla situazione sempre più tragica: ‘State a casa, la frana è scesa di altri 10 metri’La situazione a Niscemi si aggrava a causa di una frana che ha avanzato di altri 10 metri.
Leggi anche: Pesca a strascico sotto la costa: multe salate a due barche a Torre AnnunziataLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pesca: Zannier, il settore necessita di chiarezza e certezza normativa.
Pesca, la regione Veneto scrive ai ministeri: «Collasso ecologico ed economico»Tavolo a palazzo Balbi con le principali realtà del settore, chieste risposte immediate. L'assessore Bond: «Mortalità anomale, oltre 18 mesi di crisi, serve un aiuto sul piano nazionale all'Alto Adria ... veneziatoday.it
REGIONE VENETO* : «PESCA, ASSESSORI BOND E MANTOVAN INCONTRANO LE COOPERATIVE DI PILA SUL NODO AGIBILITÀ DEL PORTO PESCHERECCIO»L'assessore regionale alla pesca Dario Bond e l'assessore Valeria Mantovan hanno incontrato oggi a Venezia Giovanni Franzoso, presidente della Cooperativa ... agenziagiornalisticaopinione.it
chioggiaazzurra.it. . ASSESSORE BOND - VONGOLE - UNA SITUAZIONE TRAGICA Chioggia 18 febbraio 2026 Videointervista assessore Regionale Pesca Bond. Si comincia a parlare di rottamazione di almeno la metà delle draghe idrauliche della costa ven facebook
12/2/26. Il 10/2 a Venezia gli ass. reg. Dario Bond e Valeria Mantovan hanno ricevuto una delegazione delle Cooperative O.P. di Pila-Giovanni Franzoso, Alessandro Ferro e Luigino Pelà-per parlare del futuro della pesca nel Delta(v.FB) Foto:da sx,Pelà,Bond, x.com