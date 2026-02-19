Bond | Sulla pesca situazione tragica bisognerà eliminare parte delle barche

Dario Bond, assessore regionale alla pesca, ha spiegato che la crisi delle vongole sulle coste venete è grave e richiede interventi urgenti. La causa principale è la presenza di troppe barche da pesca che danneggiano il fondo marino, rendendo difficile la ripopolazione delle vongole. In questi giorni, le istituzioni stanno valutando di ridurre il numero di imbarcazioni per favorire la ripresa del settore. La proposta prevede l’eliminazione di alcune barche per migliorare la salute del mare e sostenere i pescatori locali.