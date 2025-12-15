Pesca a strascico sotto la costa | multe salate a due barche a Torre Annunziata
I proprietari di due pescherecci sono stati sanzionati dalla Guardia Costiera; la pesca a strascico sotto costa, infatti, è proibita. Fanpage.it
A PESCA nel SOTTOCOSTA in APNEA [ Michele Giurgola ]
Pesca a strascico sottocosta, multe per 4mila euro a comandanti di pescherecci - La Guardia Costiera di Castellammare di Stabia diretta dal comandante Andrea Pellegrino, sotto il coordinamento della Direzione marittima di ... msn.com
Pesca a strascico sottocosta, sanzionati per 4mila euro i comandanti di due pescherecci - Questi strumenti sono essenziali per garantire la fruizione dei contenuti digitali, migliorare la navigazione e, previo tu ... sorrentopress.it
Respinta in Europa la proposta di riduzione del 64% dell’attività a strascico. Coldiretti Pesca Puglia parla di risultato decisivo per imprese, lavoro ed economia costiera - facebook.com facebook
Pesca a strascico, stop al taglio delle giornate: soddisfazione di Alessandro Piana per l’esito europeo x.com