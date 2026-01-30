Playoff Europa LeagueBologna col Brann

Questa mattina il Bologna ha scoperto il suo avversario nei playoff di Europa League. La squadra felsinea affronterà il Brann Bergen in trasferta in Norvegia, con il ritorno in casa. La sfida si gioca presto, e i tifosi sperano in un buon risultato fuori e in casa.

13.40 Trasferta norvegese per il Bologna. L' urna di Nyon ha riservato il Brann Bergen per il playoff dei felsinei, che avranno il vantaggio di giocare il match di ritorno fra le mura amiche. La Roma, già qualificata agli ottavi in virtù dell'8° posto nella fase campionato, attende la fine dei playoff per conoscere l'avversario. L'urna potrebbe riservare anche un derby italiano, se i felsinei passano il turno: il sorteggio vincolato prevede che il Bologna possa pescare fra giallorossi e il Friburgo.

