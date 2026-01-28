Europa League Roma già oltre i 19 milioni | il cammino vale oro

La Roma ha già incassato più di 19 milioni di euro grazie all’Europa League. Dopo la vittoria contro lo Stoccarda, i giallorossi si sono assicurati almeno la qualificazione agli spareggi, mettendo in tasca il primo bonus economico della competizione. La partita ha dimostrato come il cammino in Europa League inizi a portare soldi e valore alla squadra.

L’Europa League inizia a pesare anche a bilancio. Con il successo contro lo Stoccarda, la Roma ha blindato almeno l’accesso agli spareggi della competizione, attivando il primo bonus garantito legato ai playoff. Solo uno scivolamento fuori dalle prime otto ridurrebbe l’incasso minimo previsto, ma al momento il percorso europeo dei giallorossi è già economicamente rilevante. I numeri certificano la crescita degli introiti. La Roma ha già messo a bilancio oltre 19 milioni di euro grazie alla nuova formula UEFA: una somma composta dalla quota di partecipazione, dal valore legato al ranking europeo e al market pool, dai premi per le vittorie ottenute nella fase a gironi e dal bonus posizione attualmente maturato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

