Bollini anti furto l' idea per contrastare i raid negli appartamenti

A Cava de' Tirreni, il movimento civico “Le Frazioni al Centro” ha avviato un progetto contro i furti negli appartamenti, dopo aver riscontrato numerosi raid nelle abitazioni. La causa principale sono le frequenti intrusioni che hanno aumentato la paura tra i residenti. L'idea prevede l'installazione di “bollini anti furto” sui beni più preziosi, come elettrodomestici e gioielli, per facilitarne il riconoscimento e il recupero. La proposta mira a rafforzare la sicurezza e a dissuadere i malintenzionati. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione sulla tutela delle proprietà.

Il movimento civico "Le Frazioni al Centro" lancia un'iniziativa a Cava de' Tirreni sul tema della sicurezza urbana. L'associazione si è resa promotrice di un'idea per tentare di contrastare furti e intrusioni all'interno di ville e abitazioni private. Un problema sempre noto nella città metelliana, così come nel resto dell'area nord della provincia. A riguardo, infatti, sono stati consegnati 1.300 bollini anti-ladri, dopo la comparsa di alcuni simboli incisi sui citofoni o sui muri esterni delle case. Sono simboli che - nel linguaggio criminale - indicano le case dove poter colpire indisturbati.