fondazione onda ets assegna 3 bollini rosa a ospedale san carlo di nancy e due bollini a tiberia hospital di roma

Ospedale San Carlo di Nancy e Tiberia Hospital di Roma, strutture di GVM Care & Research, hanno ricevuto rispettivamente 3 Bollini Rosa e 2 Bollini Rosa per il biennio 2026-2027 da Fondazione Onda ETS, che da vent'anni promuove un approccio alla salute orientato alle cure del genere femminile. Riconfermati i 3 bollini per Ospedale San Carlo di Nancy mentre Tiberia Hospital sale a 2 bollini rispetto al biennio precedente. Il riconoscimento viene assegnato agli ospedali che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura, non solo delle specifiche problematiche di salute femminile, ma anche di quelle patologie trasversali a uomini e donne, per cui vengono realizzati percorsi ospedalieri in ottica di genere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

