Fondazione Onda ETS assegna 3 Bollini Rosa a Ospedale San Carlo di Nancy e due bollini a Tiberia Hospital di Roma
Ospedale San Carlo di Nancy e Tiberia Hospital di Roma, strutture di GVM Care & Research, hanno ricevuto rispettivamente 3 Bollini Rosa e 2 Bollini Rosa per il biennio 2026-2027 da Fondazione Onda ETS, che da vent'anni promuove un approccio alla salute orientato alle cure del genere femminile. Riconfermati i 3 bollini per Ospedale San Carlo di Nancy mentre Tiberia Hospital sale a 2 bollini rispetto al biennio precedente. Il riconoscimento viene assegnato agli ospedali che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura, non solo delle specifiche problematiche di salute femminile, ma anche di quelle patologie trasversali a uomini e donne, per cui vengono realizzati percorsi ospedalieri in ottica di genere. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Bollini Rosa e attenzione alle patologie femminili Premiato Casa Sollievo E' l'unico ospedale del Foggiano ad aver ottenuto i 3 "Bollini" della Fondazione ONDA - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione Onda ha assegnato 3 Bollini Rosa all’Ospedale Sant’Anna di #Torino per il biennio 2026-2027, durante la cerimonia svoltasi presso il Ministero della Salute. Link alla notizia: shorturl.at/WvcBN Vai su X
Due Bollini Rosa al “Santa Maria Goretti”: confermato l’impegno nella medicina di genere - 2027, riconoscimento della Fondazione Onda per l’impegno nella medicina di genere e nei percorsi di cura dedicati ... Secondo latinaquotidiano.it
Fondazione Onda ETS assegna i Bollini Rosa: IRCCS Maugeri Milano riceve 2 Bollini Rosa - Il massimo riconoscimento, conferito agli ospedali che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili e in ottica di genere, vi ... Si legge su mi-lorenteggio.com
Salute femminile: 3 Bollini Rosa a Città di Lecce Hospital e 2 Bollini Rosa a Santa Maria Hospital di Bari, assegnati da Fondazione Onda ETS - Salute femminile: 3 Bollini Rosa a Città di Lecce Hospital e 2 Bollini Rosa a Santa Maria Hospital di Bari, assegnati da Fondazione Onda ETS ... Si legge su ilikepuglia.it