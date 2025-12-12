Raid notturni negli appartamenti A giudizio i predoni della Brianza

Due persone sono chiamate a rispondere di raid notturni negli appartamenti della Brianza e della Bergamasca. Gli episodi, tra cui un tentato furto e una rapina violenta, hanno coinvolto diverse località tra cui Biassono, Besana Brianza, Brugherio, Vimercate e Cornaredo, causando grande preoccupazione tra i residenti dopo la notte del 27 giugno.

Altri due alla sbarra per gli assalti seriali notturni nelle abitazioni a Besana Brianza, Brugherio, Vimercate, Cornaredo e nella Bergamasca dopo la nottata da incubo del 27 giugno a Biassono, con un tentativo di furto e altri due portati a termine, tra cui uno ai danni di una 83enne che stava dormendo e quello che si è trasformato in rapina in casa della consigliera comunale Angela Galbiati, che aveva rischiato di venire soffocata con un cuscino in camera da letto. La gip del Tribunale Angela Colella ha rinviato a giudizio due cileni di 30 e 32 anni, entrambi latitanti, che verranno processati a fine gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Raid notturni negli appartamenti. A giudizio i predoni della Brianza

TG 09.01.14 Vandali in azione nella ludoteca Don Tonino Bello

Video TG 09.01.14 Vandali in azione nella ludoteca Don Tonino Bello Video TG 09.01.14 Vandali in azione nella ludoteca Don Tonino Bello

Cerca Video Caricamento del Video...

Raid notturno a Nonantola: colpo grosso al parrucchiere Rubati 1000 euro in contanti, attrezzature professionali e dispositivi elettronici. Ennesimo episodio di criminalità nella zona Coop... - facebook.com Vai su Facebook

#Ucraina Nuova notte di raid russi: un adulto e un bambino di 6 anni sono morti nella regione di Kherson mentre a Odessa è stato colpito un impianto energetico, lasciando più di 50.000 persone senza elettricità. A Dnipropetrovsk, ferite almeno 7 persone, tr Vai su X

Raid notturni negli appartamenti. A giudizio i predoni della Brianza - Altri due alla sbarra per gli assalti seriali notturni nelle abitazioni a Besana Brianza, Brugherio, Vimercate, Cornaredo e ... Scrive msn.com