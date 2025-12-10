Bonus bollette luce 2026 | contributo straordinario di 55 euro per le famiglie vulnerabili
Nel 2026, le famiglie vulnerabili con Isee fino a 15.000 euro potranno beneficiare di un bonus straordinario di 55 euro sulle bollette della luce. Questa misura mira a sostenere le famiglie in difficoltà economica, alleggerendo il peso delle spese energetiche e contribuendo a migliorare la loro qualità di vita.
Un contributo annuo straordinario di 55 euro per le bollette della luce destinato nel 2026 alle famiglie "vulnerabili", ovvero con Isee fino a 15.000 euro o con almeno 4 figli a carico e Isee fino a 20.000 euro. È il bonus, aggiuntivo rispetto al bonus sociale già esistente, inserito nell’ultima bozza del decreto energia. Platea dei beneficiari e costo della misura La relazione illustrativa al. 🔗 Leggi su Feedpress.me
