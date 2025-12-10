Bonus bollette luce 2026 | contributo straordinario di 55 euro per le famiglie vulnerabili

Nel 2026, le famiglie vulnerabili con Isee fino a 15.000 euro potranno beneficiare di un bonus straordinario di 55 euro sulle bollette della luce. Questa misura mira a sostenere le famiglie in difficoltà economica, alleggerendo il peso delle spese energetiche e contribuendo a migliorare la loro qualità di vita.

