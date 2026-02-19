Bodo Inter pagelle | mediana da horror Esposito un must e un bel Darmian

Il Bodo Glimt ha vinto 3-1 contro l’Inter in Norvegia, causando una serata difficile ai nerazzurri. La squadra di Chivu ha mostrato gravi problemi a centrocampo, senza i due playmaker principali, e ha subito molte difficoltà nella ripresa. Esposito si distingue come uno dei pochi a dare energia alla squadra, mentre Darmian si impegna con costanza. La mediana nerazzurra si distingue per una prestazione da dimenticare. La gara si è conclusa con un risultato pesante e molte lacune evidenti. La squadra dovrà migliorare già in vista della prossima partita.

Bodo Inter pagelle. Trasferta dolorosissima per l’Inter in Norvegia: i nerazzurri di Chivu si arrendono per 3-1 alle furie gialle dopo una partita mal giocata nella ripresa e con un centrocampo in crisi per l’assenza di entrambi i play: di conseguenza, sono diverse le prestazioni al di sotto della sufficienza. Bodo Inter pagelle: tutti i voti dei nerazzurri. Sommer 6: può qualcosa in più su Hauge? Il dubbio resta: assolutamente assolto sulle altre due reti Akanji 5,5: manca spesso nella prima conduzione in uscita. Hauge avversario ostico su cui è spesso attento, ma come lo perde, ecco il gol Acerbi 6: ottimo approccio ai primi 45?, poi cala nella ripresa sotto le staffette del Bodo Bastoni 5,5: praticamente non si affaccia mai nella metà campo avversaria e si lascia saltare con troppa facilità in 2-3 occasioni Darmian 6,5: ritorno dal 1? positivissimo, ordinato dietro e capace di creare scompiglio in avanti: colpisce anche un palo con un grande collo esterno; dal 75? Luis Henrique 5,5: praticamente non entra Sucic 5: errori, errori e ancora errori Barella 5,5:suo il pallone nel mezzo per il momentaneo pareggio e suo il pallone a cercare Esposito nell’azione che si chiude con il palo di Lautaro.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

