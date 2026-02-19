Bodo-Inter le pagelle | Bastoni non si riscatta 5 Hauge versione derby 7

Il centrale nerazzurro crolla in 180 secondi e i norvegesi dilagano, male anche l'attesissimo Bastoni che abbocca al tacco di Hogh sul gol che sblocca la partita. A proposito: l'attaccante danese fa di tutto e di più, è il migliore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La versione di Bastoni: dopo Inter-Juve, oggi da Bodo, il difensore tornerà a parlareBastoni ha deciso di parlare oggi, dopo il match tra Inter e Juventus, per chiarire la sua versione dei fatti.

Bodo Glimt Inter LIVE 2-1: l’ex Milan Hauge trafigge i nerazzurriBodo Glimt ha battuto l’Inter 2-1 nella partita di andata dei playoff di Champions League 202526.

Bodo Glimt-Inter 3-1, le pagelle: si salva solo Pio Esposito (6,5). Akanji e Carlos Augusto, troppi errori (5)Servirà una impresa la settimana prossima a San Siro per l'Inter che perde 3-1 la sfida di andata contro il Bodo Glimt valida per ... msn.com

PAGELLE e TABELLINO Bodo Glimt-Inter 3-1: Pio Esposito non basta, Mkhitaryan imbarazzante. Berg dirige l’orchestra norvegeseTOP: Pio Esposito 7 – Vince tanti duelli ed è un riferimento che non sempre l’Inter ha sfruttato a dovere. Oltre al gol, mai una cosa banale per un attaccante, si è nuovamente dimostrato all’altezza d ... calciomercato.it

