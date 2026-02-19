Bodo-Inter le pagelle | Bastoni non si riscatta 5 Hauge versione derby 7
Durante la partita tra Bodo e Inter, Bastoni riceve un voto insufficiente. In soli tre minuti, il difensore nerazzurro commette errori che favoriscono i norvegesi, che approfittano della sua ingenuità per segnare. La sua marcatura si sblocca nel momento sbagliato, lasciando spazio agli avversari. Hauge si distingue invece con un ottimo rendimento, contribuendo con un gol e un assist. La gara si conclude con una sconfitta per l’Inter, che dovrà rivedere le sue strategie difensive.
Il centrale nerazzurro crolla in 180 secondi e i norvegesi dilagano, male anche l'attesissimo Bastoni che abbocca al tacco di Hogh sul gol che sblocca la partita. A proposito: l'attaccante danese fa di tutto e di più, è il migliore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bodo Glimt Inter LIVE 2-1: l'ex Milan Hauge trafigge i nerazzurriBodo Glimt ha battuto l'Inter 2-1 nella partita di andata dei playoff di Champions League 202526.
Bodo Glimt-Inter 3-1, le pagelle: si salva solo Pio Esposito (6,5). Akanji e Carlos Augusto, troppi errori (5)Servirà una impresa la settimana prossima a San Siro per l'Inter che perde 3-1 la sfida di andata contro il Bodo Glimt valida per ... msn.com
PAGELLE e TABELLINO Bodo Glimt-Inter 3-1: Pio Esposito non basta, Mkhitaryan imbarazzante. Berg dirige l’orchestra norvegeseTOP: Pio Esposito 7 – Vince tanti duelli ed è un riferimento che non sempre l’Inter ha sfruttato a dovere. Oltre al gol, mai una cosa banale per un attaccante, si è nuovamente dimostrato all’altezza d ... calciomercato.it
