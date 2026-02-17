La versione di Bastoni | dopo Inter-Juve oggi da Bodo il difensore tornerà a parlare

Bastoni ha deciso di parlare oggi, dopo il match tra Inter e Juventus, per chiarire la sua versione dei fatti. La sua intervista, prevista alle 17.15, si svolgerà a Bodo, dove il difensore si trova in questo momento. La squadra e l’allenatore sono pronti a sostenerlo e si sono schierati dalla sua parte. Bastoni affronterà le domande dei giornalisti in un momento importante per la sua carriera.

Oggi, alle 17.15 ora italica e norvegese, Alessandro Bastoni tornerà a far sentire la propria voce in uno stadio piccino con fama spaventosa: lo chiamano "Hell of Ice", inferno di ghiaccio. Nella casa del Bodo Glimt, gelido rivale del playoff di Champions, l'interista cercherà di riportare la temperatura attorno a sé a valori più normali. Parlerà del caso che raggela - o infiamma, dipende dai punti di vista - l'Italia dopo tre interminabili giorni dal suo "volo" in Inter-Juve e dopo essere investito da una prevedibile valanga di neve. Adesso che gli schizzi di fango rischiano davvero di macchiarne la reputazione, l'obiettivo del difensore nerazzurro è difendere la propria onorabilità e prendersi la propria fetta di responsabilità.