Pronostico Bodø Glimt-Inter | quante trappole nel gelo norvegese

Il match tra BodøGlimt e Inter si svolge mercoledì alle 21:00, perché il club norvegese ha ottenuto l'accesso agli spareggi dopo aver vinto il campionato nazionale. La squadra di casa, abituata a giocare su terreni ghiacciati, affronta un’Inter che cerca di evitare sorprese in un campo molto diverso da quello italiano. La partita si preannuncia difficile per gli ospiti, che dovranno adattarsi alle condizioni estreme e alla forte pressione dei tifosi locali.

BodøGlimt-Inter è una partita valida per l'andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Dalla bufera del derby d'Italia a quella del circolo polare artico. E se per quanto riguarda il rocambolesco 3-2 con la Juve di sabato scorso è solo una metafora, in Norvegia l' Inter rischia di trovare una tormenta vera e propria, dal momento che fino a 48 ore dall'inizio della partita, valida per l'andata dello spareggio di accesso agli ottavi di Champions League, su Bodo la neve non smette di cadere.