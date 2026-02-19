Boas | studio su 900 cani rivela 12 razze più vulnerabili ai problemi respiratori Necessaria attenzione all’allevamento

Una ricerca della Cambridge Veterinary School ha evidenziato che 12 razze canine sono più soggette a problemi respiratori, soprattutto alla sindrome brachicefalica ostruttiva delle vie aeree (Boas). Lo studio ha coinvolto 900 cani e ha mostrato come alcune razze, come bulldog e boxer, presentino maggiore vulnerabilità. La scoperta sottolinea la necessità di maggiore attenzione durante l’allevamento, per evitare complicanze di salute legate a questa condizione. La ricerca invita a riflettere sulle pratiche di selezione e cura di queste razze.

Respiro affannato: l’allarme Boas e le razze canine più a rischio. Una nuova ricerca della Cambridge Veterinary School mette in guardia sulla salute respiratoria di diverse razze canine, individuando 12 varianti particolarmente predisposte alla sindrome brachicefalica ostruttiva delle vie aeree (Boas). Lo studio, pubblicato su ‘Plos One’, ha analizzato quasi 900 cani, evidenziando come la conformazione anatomica del cranio e del muso possa compromettere seriamente la qualità della vita di questi animali. La ricerca sottolinea la necessità di una maggiore consapevolezza e di pratiche di allevamento più responsabili per tutelare il benessere dei nostri fedeli compagni.🔗 Leggi su Ameve.eu Cani e problemi respiratori, le 12 razze a rischio dal pechinese al boxerCani come il pechinese e il boxer sono più soggetti a difficoltà respiratorie, spesso a causa di caratteristiche anatomiche specifiche. Scoperto allevamento abusivo: al suo interno 43 cani di varie razzeDurante un controllo dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, a Ercolano è stato scoperto un allevamento di cani di piccola taglia operante in modo abusivo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cani, salute a rischio per la Boas: la malattia che minaccia 12 razze.