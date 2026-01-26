Scoperto allevamento abusivo | al suo interno 43 cani di varie razze

Durante un controllo dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, a Ercolano è stato scoperto un allevamento di cani di piccola taglia operante in modo abusivo. All’interno sono stati trovati 43 cani di varie razze, privi delle necessarie autorizzazioni. L’intervento rientra nelle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, contribuendo alla tutela del benessere animale e alla legalità nel settore.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dei controlli finalizzati alla repressione e al contrasto dei traffici illeciti, hanno individuato, nel comune di Ercolano, un allevamento di cani di piccola taglia completamente abusivo.

