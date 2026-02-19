Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti forniranno 10 miliardi di dollari per Gaza durante la prima riunione del Board of Peace a Washington. La decisione arriva mentre il presidente ha minacciato l’Iran di conseguenze severe, affermando che senza un accordo le ripercussioni saranno gravi. La riunione si è concentrata sulle strategie per migliorare la situazione nel territorio palestinese e sulla necessità di mantenere una posizione forte contro Teheran. La discussione si è protratta per diverse ore, con interventi di vari diplomatici.

“Credo non ci sia mai stato niente di più potente e prestigioso”: Donald Trump ha aperto così la prima riunione del Board of Peace a Washington. Aggiungendo: “Quello che stiamo facendo è molto semplice, pace. Si chiama Consiglio della Pace, e si basa su una parola facile da dire ma difficile da produrre, pace”. “Quasi tutti hanno accettato” l’invito nel Board of Peace “e quelli che non l’hanno fatto, lo faranno. Alcuni stanno un po’ facendo i furbi ma non funziona, non potete fare i furbi con me”, ha detto Trump. “Stanno giocando un po’, ma si stanno unendo tutti, la maggior parte immediatamente”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Board per Gaza, Trump: “Gli Usa daranno 10 miliardi. Con l’Iran accordo o brutte cose”

Trump e l'Iran: "Accordo o succederanno cose brutte". Il discorso al Board of peace: "A Gaza situazione complessa, qui per la pace"Donald Trump ha avvertito che senza un accordo con l'Iran, potrebbero verificarsi eventi brutti.

Trump: «Il Board of Peace vigilerà che l'Onu funzioni, a Gaza soldati da 5 Paesi». Sull'Iran: «Accordo o succederanno cose brutte»Donald Trump ha dichiarato che il Board of Peace sorveglierà il funzionamento dell’ONU, mentre a Gaza ci saranno forze armate provenienti da cinque paesi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.