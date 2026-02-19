Trump | Il Board of Peace vigilerà che l' Onu funzioni a Gaza soldati da 5 Paesi Sull' Iran | Accordo o succederanno cose brutte
Donald Trump ha dichiarato che il Board of Peace sorveglierà il funzionamento dell’ONU, mentre a Gaza ci saranno forze armate provenienti da cinque paesi. Ha aggiunto che Hamas potrebbe aver iniziato a dismettere le sue armi, ma è importante verificare questa operazione. In più, ha avvertito che senza un accordo sull’Iran, potrebbero verificarsi eventi molto negativi. Trump ha anche sottolineato la necessità di monitorare attentamente la situazione, in particolare riguardo alla presenza militare nella regione. La questione delle armi di Hamas resta un punto chiave da chiarire.
Gloria» al Board of Peace per Gaza. Il brano del 1979 di Umberto Tozzi ha fatto da colonna sonora alla foto di gruppo dei leader presenti al Donald J. Trump Institute of Peace di Washington per la prima riunione del gruppo, con il presidente americano in prima fila. Proprio Trump ha commentato la scelta del brano rivolgendosi ai presenti: «Vi piace a tutti questa musica? È ottima musica». Quattrocentomila nuove abitazioni per due milioni di persone: è l'obiettivo lanciato dal miliardario Marc Rowan nel suo intervento al Board of Peace per Gaza, in corso a Washington, e in cui ha mostrato un pannello con i rendering della nuova Gaza, fatta di viali alberati e grattacieli. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Trump e l'Iran: "Accordo o succederanno cose brutte". Il discorso al Board of peace: "A Gaza situazione complessa, qui per la pace"Donald Trump ha avvertito che senza un accordo con l'Iran, potrebbero verificarsi eventi brutti.
Board of Peace, Trump: Alcuni stanno cercando di fare i furbi ma con me non funzionaDonald Trump inaugura la prima riunione del Board of Peace, ideato da lui stesso per progettare la ricostruzione e stabilizzazione della Striscia di Gaza. lapresse.it
Board of Peace, Trump a prima riunione: Niente di più potente e prestigiosoIl presidente Usa ha annunciato che alcuni Stati membri si sono impegnati a versare oltre 7 miliardi di dollari. Per l’Italia è presente il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. E si a ... tg24.sky.it
Trump ha tenuto un incontro mercoledì Casa Bianca con i suoi migliori consiglieri sull'Iran, secondo Oxios, citando due fonti competenti. I preparativi delle forze armate statunitensi per un possibile attacco all'Iran saranno completati a partire da sabato facebook
Spiragli sull’Iran: «Percorso iniziato». Vance: «Vogliamo l’intesa, ma Trump ha tutte le opzioni sul tavolo» x.com