Trump |  Il Board of Peace vigilerà che l' Onu funzioni a Gaza soldati da 5 Paesi Sull' Iran | Accordo o succederanno cose brutte

Donald Trump ha dichiarato che il Board of Peace sorveglierà il funzionamento dell’ONU, mentre a Gaza ci saranno forze armate provenienti da cinque paesi. Ha aggiunto che Hamas potrebbe aver iniziato a dismettere le sue armi, ma è importante verificare questa operazione. In più, ha avvertito che senza un accordo sull’Iran, potrebbero verificarsi eventi molto negativi. Trump ha anche sottolineato la necessità di monitorare attentamente la situazione, in particolare riguardo alla presenza militare nella regione. La questione delle armi di Hamas resta un punto chiave da chiarire.

Gloria» al Board of Peace per Gaza. Il brano del 1979 di Umberto Tozzi ha fatto da colonna sonora alla foto di gruppo dei leader presenti al Donald J. Trump Institute of Peace di Washington per la prima riunione del gruppo, con il presidente americano in prima fila. Proprio Trump ha commentato la scelta del brano rivolgendosi ai presenti: «Vi piace a tutti questa musica? È ottima musica». Quattrocentomila nuove abitazioni per due milioni di persone: è l'obiettivo lanciato dal miliardario Marc Rowan nel suo intervento al Board of Peace per Gaza, in corso a Washington, e in cui ha mostrato un pannello con i rendering della nuova Gaza, fatta di viali alberati e grattacieli. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

