Medio Oriente fase 2 della tregua I dubbi dei leader sul board of peace

In Medio Oriente si avvia la seconda fase della tregua, mentre i leader internazionali esprimono dubbi riguardo al percorso di pace. La questione sarà al centro del prossimo vertice dell’Unione Europea, che analizzerà le strategie e le prospettive per favorire una stabilità duratura nella regione. Un momento cruciale per valutare le azioni e le aspettative di un processo di pace ancora in fase di definizione.

In Medio Oriente per la fase 2 della tregua. I dubbi dei leader sul board of peace. Il dossier al vertice dell'Unione Europea. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.

