Board of Peace Trump presiede prima riunione a Washington Presente anche Tajani

Il presidente Trump ha presieduto oggi a Washington la prima riunione del Board dedicato alla crisi di Gaza, causata dai crescenti scontri tra israeliani e palestinesi. L’incontro si è concentrato sulle strategie per gestire la tensione nel territorio, con interventi di rappresentanti di diverse nazioni. Per l’Italia, il ministro degli Esteri Tajani ha partecipato alla discussione, mentre Berlino ha inviato un funzionario. La riunione si svolge in un momento di forte preoccupazione internazionale per la situazione in Medio Oriente.

A Washington si tiene oggi la prima riunione del Board su Gaza a guida americana. Presente per l'Italia il ministro degli esteri Tajani, Berlino manda un funzionario. Servizio di Leonardo Possati TG2000.