Board of peace domani Tajani sarà a Washington per la prima riunione

Domani, Tajani vola a Washington per partecipare alla prima riunione del Board of Peace, un appuntamento che potrebbe aiutare l’Italia a rafforzare la sua presenza nella gestione della crisi a Gaza. Il vicepremier italiano si recherà negli Stati Uniti, portando con sé le proposte del governo italiano per contribuire a stabilizzare la regione. La riunione si terrà nel cuore della capitale americana, con rappresentanti di diversi paesi pronti a discutere misure concrete per alleviare le tensioni.

Tajani a Washington per il Board of Peace: l’Italia cerca un ruolo nella stabilizzazione di Gaza. Il vicepremier Antonio Tajani è partito per Washington per partecipare alla prima riunione del Board of Peace, l’iniziativa promossa dall’amministrazione Trump volta a trovare soluzioni per la crisi nella Striscia di Gaza. L’Italia, presente come Paese osservatore, intende contribuire al dialogo e alla ricerca di un cessate il fuoco duraturo in una regione segnata da conflitti e instabilità. La partecipazione italiana è stata confermata dopo un acceso dibattito politico e un voto parlamentare che ne ha ratificato il ruolo.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Tajani alla Camera: «Board of Peace, l'Italia sarà alla prima riunione. Nessuna alternativa credibile al piano di pace Usa» | Cos'èTajani ha annunciato alla Camera che l’Italia parteciperà alla prima riunione del Board of Peace, un organismo promosso dall’amministrazione Trump.

Mo: media, 'Usa pianificano prima riunione Board of Peace il 19/2 a Washington'Gli Stati Uniti annunciano la prima riunione del Board of Peace, che si terrà il 19 febbraio a Washington.

Board of peace, domani Tajani sarà a Washington per la prima riunioneTajani è atteso a Washington domani, 19 febbraio, dove il suo arrivo è previsto per le 4 ora locale (le 10 ora italiana). La riunione del Board of peace è prevista dalle 16 ora italiana, al Donald J. tg24.sky.it

Gaza: Tajani in parlamento, l'Italia parteciperà come osservatore alla riunione del Board of Peace. Parolin (Vaticano): noi non ci saremoIn vista della seduta di domani del 'Board of peace', alla quale l'Italia è stata invitata a partecipare in qualità di paese osservatore, direttamente dal presidente Trump, il ministro degli Esteri ... tg.la7.it