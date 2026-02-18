Board of peace domani Tajani sarà a Washington per la prima riunione

Domani, Tajani vola a Washington per partecipare alla prima riunione del Board of Peace, un appuntamento che potrebbe aiutare l’Italia a rafforzare la sua presenza nella gestione della crisi a Gaza. Il vicepremier italiano si recherà negli Stati Uniti, portando con sé le proposte del governo italiano per contribuire a stabilizzare la regione. La riunione si terrà nel cuore della capitale americana, con rappresentanti di diversi paesi pronti a discutere misure concrete per alleviare le tensioni.

Tajani a Washington per il Board of Peace: l'Italia cerca un ruolo nella stabilizzazione di Gaza. Il vicepremier Antonio Tajani è partito per Washington per partecipare alla prima riunione del Board of Peace, l'iniziativa promossa dall'amministrazione Trump volta a trovare soluzioni per la crisi nella Striscia di Gaza. L'Italia, presente come Paese osservatore, intende contribuire al dialogo e alla ricerca di un cessate il fuoco duraturo in una regione segnata da conflitti e instabilità. La partecipazione italiana è stata confermata dopo un acceso dibattito politico e un voto parlamentare che ne ha ratificato il ruolo.

