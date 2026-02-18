Board of peace domani Tajani sarà a Washington per la prima riunione
Domani, Tajani vola a Washington per partecipare alla prima riunione del Board of Peace, un appuntamento che potrebbe aiutare l’Italia a rafforzare la sua presenza nella gestione della crisi a Gaza. Il vicepremier italiano si recherà negli Stati Uniti, portando con sé le proposte del governo italiano per contribuire a stabilizzare la regione. La riunione si terrà nel cuore della capitale americana, con rappresentanti di diversi paesi pronti a discutere misure concrete per alleviare le tensioni.
Tajani a Washington per il Board of Peace: l’Italia cerca un ruolo nella stabilizzazione di Gaza. Il vicepremier Antonio Tajani è partito per Washington per partecipare alla prima riunione del Board of Peace, l’iniziativa promossa dall’amministrazione Trump volta a trovare soluzioni per la crisi nella Striscia di Gaza. L’Italia, presente come Paese osservatore, intende contribuire al dialogo e alla ricerca di un cessate il fuoco duraturo in una regione segnata da conflitti e instabilità. La partecipazione italiana è stata confermata dopo un acceso dibattito politico e un voto parlamentare che ne ha ratificato il ruolo.🔗 Leggi su Ameve.eu
Tajani alla Camera: «Board of Peace, l'Italia sarà alla prima riunione. Nessuna alternativa credibile al piano di pace Usa» | Cos'èTajani ha annunciato alla Camera che l’Italia parteciperà alla prima riunione del Board of Peace, un organismo promosso dall’amministrazione Trump.
Mo: media, 'Usa pianificano prima riunione Board of Peace il 19/2 a Washington'Gli Stati Uniti annunciano la prima riunione del Board of Peace, che si terrà il 19 febbraio a Washington.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Board of Peace, Tajani: Italia ci sarà come osservatrice. Perplessità del Vaticano; Board of peace per Gaza, divide la presenza italiana; Vertice di maggioranza su Board of Peace per Gaza e decreto bollette. Fonti: Provvedimento in Cdm mercoledì; Board of Peace, voterà il Parlamento. Le opposizioni attaccano Meloni. La Ue: Non ne faremo parte.
Board of peace, domani Tajani sarà a Washington per la prima riunioneTajani è atteso a Washington domani, 19 febbraio, dove il suo arrivo è previsto per le 4 ora locale (le 10 ora italiana). La riunione del Board of peace è prevista dalle 16 ora italiana, al Donald J. tg24.sky.it
Gaza: Tajani in parlamento, l'Italia parteciperà come osservatore alla riunione del Board of Peace. Parolin (Vaticano): noi non ci saremoIn vista della seduta di domani del 'Board of peace', alla quale l'Italia è stata invitata a partecipare in qualità di paese osservatore, direttamente dal presidente Trump, il ministro degli Esteri ... tg.la7.it
Al Board of Peace voluto da Trump hanno aderito, finora, 27 Paesi. Solo due dell'Ue facebook
L'Italia Paese osservatore al Board of Peace. A Ginevra colloqui sul nucleare iraniano e negoziati su Kiev. La desertificazione dei negozi. Con @gualminielisa @IlariaCavo @FrancoBechis @CorradinoMineo #MarianoBella @albertcampailla @FlamiCami #R x.com