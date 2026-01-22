Sarà grandioso Trump firma il Board of Peace cos’è e come funziona Ma arrivano tanti no

Il Board of Peace, recentemente firmato da Donald Trump al Forum di Davos, rappresenta un nuovo organismo dedicato alla promozione della pace. Questa iniziativa, definita da Trump una giornata eccitante, mira a favorire il dialogo e la cooperazione internazionale. Tuttavia, l’idea ha incontrato anche numerose critiche e scetticismi, evidenziando le diverse opinioni sulla sua efficacia e sulle reali implicazioni del progetto.

È stata definita da Donald Trump una «giornata eccitante» l’apertura al Forum di Davos della cerimonia di firma del nuovo Board of Peace, il Consiglio di Pace che il presidente americano presiederà personalmente. «Tutti vogliono entrarne a far parte», ha dichiarato, assicurando che l’organismo «lavorerà con molti altri attori internazionali, inclusa l’Onu». Nel suo intervento, Trump ha rivendicato ancora una volta i risultati della propria azione diplomatica, sostenendo di aver fermato otto guerre e di aver portato «finalmente la pace in Medio Oriente». Ha inoltre lasciato intendere di essere vicino alla soluzione di un nono conflitto, con un chiaro riferimento alla guerra in Ucraina, su cui ha parlato di «grandi progressi». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Argomenti discussi: Il Board of Peace sostituirà una parte delle Nazioni Unite?; Putin sarà nel Board per Gaza. Trump invita anche il Papa, il Vaticano: Valutiamo - L'Arabia Saudita e altri otto Paesi parteciperanno al Board di Trump; Il Consiglio di pace sarà come un'Onu ma privata: l'organizzazione di Trump divide e fa litigare i leader; Il Board per la Palestina, Meloni frena: dubbi sulla firma a Davos. L'adesione pone problemi costituzionali.

