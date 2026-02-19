Donald Trump ha avviato la prima seduta del Board of Peace, creato da lui per aiutare a ricostruire Gaza. La causa è il danno causato dai recenti combattimenti e dalla distruzione di molte case. Trump ha affermato che alcuni cercano di approfittarsi della situazione, ma con lui non ci saranno scappatoie. Durante l’incontro, ha presentato un piano di aiuti finanziari e promesso di vigilare da vicino sui fondi. La riunione si è tenuta in un hotel di Washington, con la partecipazione di vari esperti e rappresentanti.

Donald Trump inaugura la prima riunione del Board of Peace, ideato da lui stesso per progettare la ricostruzione e stabilizzazione della Striscia di Gaza. “Quello che stiamo facendo è molto semplice: pace. Si chiama Board of Peace e riguarda una parola molto facile da dire ma molto difficile da mettere in pratica: pace. Stiamo facendo un grande lavoro, è una delle cose più importanti e significative in cui sarò coinvolto”, ha detto il presidente degli Stati Uniti a Washington. “Quasi tutti hanno accettato e quelli che non l’hanno ancora fatto lo faranno. Alcuni stanno cercando di fare i furbi ma non funziona. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Board of Peace, Trump: "Alcuni stanno cercando di fare i furbi ma con me non funziona"

“Sarà grandioso”. Trump firma il Board of Peace, cos’è e come funziona. Ma arrivano tanti noIl Board of Peace, recentemente firmato da Donald Trump al Forum di Davos, rappresenta un nuovo organismo dedicato alla promozione della pace.

"Un miliardo per rimanere nel Board of Peace": come funziona la nuova "Onu di Trump"La nuova proposta dell'“Onu di Trump” prevede che anche piccoli paesi possano ottenere un seggio permanente nel Board of Peace, a condizione di contribuire con un miliardo di dollari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.