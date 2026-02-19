Board of Peace Trump | Alcuni stanno cercando di fare i furbi ma con me non funziona
Donald Trump ha avviato la prima seduta del Board of Peace, creato da lui per aiutare a ricostruire Gaza. La causa è il danno causato dai recenti combattimenti e dalla distruzione di molte case. Trump ha affermato che alcuni cercano di approfittarsi della situazione, ma con lui non ci saranno scappatoie. Durante l’incontro, ha presentato un piano di aiuti finanziari e promesso di vigilare da vicino sui fondi. La riunione si è tenuta in un hotel di Washington, con la partecipazione di vari esperti e rappresentanti.
Donald Trump inaugura la prima riunione del Board of Peace, ideato da lui stesso per progettare la ricostruzione e stabilizzazione della Striscia di Gaza. “Quello che stiamo facendo è molto semplice: pace. Si chiama Board of Peace e riguarda una parola molto facile da dire ma molto difficile da mettere in pratica: pace. Stiamo facendo un grande lavoro, è una delle cose più importanti e significative in cui sarò coinvolto”, ha detto il presidente degli Stati Uniti a Washington. “Quasi tutti hanno accettato e quelli che non l’hanno ancora fatto lo faranno. Alcuni stanno cercando di fare i furbi ma non funziona. 🔗 Leggi su Lapresse.it
