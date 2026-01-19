Un miliardo per rimanere nel Board of Peace | come funziona la nuova Onu di Trump

La nuova proposta dell'“Onu di Trump” prevede che anche piccoli paesi possano ottenere un seggio permanente nel Board of Peace, a condizione di contribuire con un miliardo di dollari. Questa iniziativa mira a modificare le modalità di rappresentanza e finanziamento dell’organizzazione, suscitando discussioni sul ruolo e l’influenza degli Stati più piccoli nel contesto internazionale. Di seguito, un’analisi dettagliata del funzionamento e delle implicazioni di questa proposta.

Anche un piccolo paese può ottenere un seggio permanente all'Onu se paga una somma di un miliardo di dollari. È questo, in estrema sintesi, uno dei tanti paradossi del Board of Peace per Gaza pensato e organizzato da Donald Trump. E così, il presidente statunitense mette giù le basi per creare.🔗 Leggi su Today.it

Gaza: il “Board of Peace” sostituisce l’ONU. Un miliardo per entrare nel club di Trump

Dopo il fallimento della tregua a Gaza, si apre un nuovo scenario con la creazione del “Board of Peace”, promosso da Trump e sostituto dell’ONU. Questa istituzione, descritta da Haaretz, rappresenta un cambiamento significativo, configurandosi come un “Emirato” personale che mira a consolidare il controllo e la presenza internazionale, con un investimento di un miliardo di dollari per entrare nel circuito di influenza statunitense.

Gaza: il “Board of Peace” sostituisce l’ONU. Un miliardo per entrare nel club di Trump

Dopo il fallimento della tregua a Gaza, emergono dettagli sulla nuova istituzione voluta da Trump, denominata

