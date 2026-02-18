Board of Peace la Casa Bianca contro il Vaticano | Spiacevole il forfait alla prima riunione Berlino invierà un funzionario

La Casa Bianca critica il Vaticano per aver annullato la partecipazione alla prima riunione del Board of Peace dedicata a Gaza. La decisione, comunicata senza preavviso, ha sorpreso gli organizzatori e ha creato tensioni tra le parti coinvolte. Berlino ha annunciato che invierà un rappresentante per rappresentare l’Europa, ma il mancato intervento del Vaticano resta un punto di discussione. La riunione si svolgerà comunque senza la presenza della Santa Sede, che ha preferito non entrare nel dibattito.

La decisione del Vaticano di non partecipare alla prima riunione del Board of Peace su Gaza, in programma giovedì, è " profondamente spiacevole, perché la pace non dovrebbe essere una questione di parte, politica o controversa". Lo ha detto nel briefing quotidiano con la stampa la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, definendo " legittima " l'organizzazione alternativa all'Onu fondata dal presidente Usa Donald Trump per risolvere i conflitti nel mondo. Martedì il segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin, aveva espresso perplessità sull'iniziativa: "Il Vaticano non parteciperà.