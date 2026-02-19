Board of Peace il Vaticano si sfila e la Casa Bianca si risente | Uno spiacevole forfait

Il Vaticano si è tirato indietro durante il meeting di Peace Board, causando reazioni negative alla Casa Bianca. La Santa Sede ha motivato la sua assenza con la volontà di non entrare in polemica politica, ma la decisione ha irritato gli organizzatori. La mancata partecipazione ha sollevato domande sul futuro di questo evento, che mira a promuovere il dialogo tra le nazioni. La scelta del Vaticano ha lasciato molti incertezza sulla possibilità di un fronte comune per la pace. La discussione sulla collaborazione internazionale continua senza di loro.

“Profondamente spiacevole” la mancata presenza della Santa Sede, “perché la pace non dovrebbe essere una questione di parte, politica o controversa“. Il Board of Peace continua a dividere i 27 e apre un fronte anche tra la Casa Bianca e il Vaticano che non sarà alla prima riunione a Washington. A dirlo è la portavoce americana, Karoline Leavitt, che rincara la dose sostenendo che si tratti di una decisione “molto infelice“. Parole taglienti che hanno di fatto ufficializzato una certa rottura diplomatica tra l’Amministrazione Trump e la Santa Sede. La Leavitt, nel corso dell’ultimo briefing con la stampa, non ha usato mezzi termini per esprimere il disappunto di Washington, rimarcando che l’obiettivo del Board è quello di coordinare la ricostruzione di Gaza dopo “spargimenti di sangue e povertà“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

