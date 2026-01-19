Per il Board of peace a Gaza Trump manda l’invito anche a Vladimir Putin

Il Board of Peace incaricato di promuovere la ricostruzione di Gaza potrebbe includere anche Vladimir Putin. L'invito, inviato da Donald Trump, segnala un possibile coinvolgimento di figure internazionali per favorire il dialogo e la stabilità nella regione. La presenza di leader di diversi paesi rappresenta un passo importante verso una soluzione condivisa alle tensioni in quella zona.

Nel Board of peace che dovrebbe ricostruire la striscia di Gaza ci sarà, probabilmente, anche Vladimir Putin. Certamente, Donald Trump ha invitato anche il leader del Cremilino, come ha spiegato il suo portavoce, Dmitry Peskov. Ora Mosca sta valutando, ha aggiunto: «Attualmente stiamo studiando i dettagli di questa proposta, speriamo di contattare la parte americana per chiarire tutti i dettagli» La Groeanlandia e «Il ruoli di Trump nella storia». La mossa ha avuto certamente la conseguenza di ammorbidire la posizione russa in relazione alla Groenlandia e all’annunciata annessione da parte degli Stati uniti.🔗 Leggi su Open.online

L’invito di Trump per il Board of Peace per Gaza, la lettera svelata da Milei: cosa c’è scritto e chi non ha ancora accettato

Donald Trump ha annunciato la creazione del Board of Peace per Gaza, un organismo internazionale volto a promuovere un nuovo approccio alla risoluzione dei conflitti nel Medio Oriente. Recentemente, Milei ha svelato una lettera relativa a questa iniziativa, mentre alcuni Paesi non hanno ancora confermato la loro adesione. Di seguito analizziamo i contenuti dell’invito e le reazioni internazionali.

Gaza, Cremlino annuncia: “Putin invitato da Trump a far parte del Board of Peace”

Il Cremlino ha comunicato che Vladimir Putin è stato invitato da Donald Trump a unirsi al 'Board of Peace' per Gaza. La proposta riflette un tentativo di promuovere dialogo e cooperazione nella regione. La notizia evidenzia l'interesse internazionale nel favorire iniziative di pace in un'area caratterizzata da tensioni e conflitti continui.

