BMX i Panther Boys Padova al lavoro per il debutto in Coppa Europa

I Panther Boys Padova si stanno allenando intensamente alla International BMX Race Track di Padova, dove si preparano per il debutto in Coppa Europa. La causa di questo fermento è l’imminente inizio della competizione, previsto per il 14 e 15 marzo a Verona. Gli atleti lavorano sodo sotto la guida dello staff, che ha organizzato sessioni di allenamento mirate a migliorare velocità e tecnica. La squadra si presenta con una rosa numerosa e motivata, pronta a competere a livello internazionale. I primi test ufficiali sono già alle porte.

«Mancano ormai una ventina di giorni al debutto stagionale e anche in vista di questi primi appuntamenti stiamo intensificando la preparazione dei nostri atleti di tutte le categorie», ha spiegato Patrizia Toniolo, responsabile tecnica del team. «Con i più piccoli stiamo lavorando sui fondamentali della BMX mentre con le categorie maggiori stiamo seguendo una preparazione atletica mirata per aumentare la competitività dei nostri atleti sin dalle prime sfide del 2026 e con un occhio di riguardo per i tricolori che si disputeranno a inizio ottobre». «Il nostro impianto è sempre più un punto di riferimento per l'intera città e a livello internazionale per questo motivo era necessario intervenire sull'impianto elettrico e di illuminazione per adeguarlo alle necessità degli atleti e dei tecnici anche in vista dell'appuntamento in notturna del prossimo 6 giugno.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Anna Trocker e Giada D’Antonio, debutto “rinviato” in Coppa Europa: chi gareggia in Valle Aurina?Anna Trocker e Giada D’Antonio, protagoniste della prima parte di stagione, sono pronte a tornare in scena in Valle Aurina.

Young Boys-Lione (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici, convocati. La banda Fonseca cerca il colpaccio al Wankdorf stadionAnalisi della sfida Young Boys-Lione, valida per l’Europa League il 22 gennaio 2026 alle 18:45.

