Analisi della sfida Young Boys-Lione, valida per l'Europa League il 22 gennaio 2026 alle 18:45. In questa occasione si approfondiranno le formazioni, le quote, i pronostici e i convocati delle due squadre. Il Lione, guidato da Fonseca e in buona forma, cerca una vittoria importante sul campo dello Young Boys, in un match che potrebbe influenzare la classifica del girone.

In testa al girone di Europa League e in grande ripresa pure in campionato c’è il Lione di Fonseca, che è di scena in questa settima giornata di gare sul campo dello Young Boys. Il ritorno del figliol prodigo Seoane non ha riportato i capitolini in alto; i gialloneri sono a -14 dal Thun capolista e attualmente sesti e reduci da 3 KO. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Young Boys-Lione (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici, convocati. La banda Fonseca cerca il colpaccio al Wankdorf stadion

Young Boys-Lione (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiAnalisi della sfida Young Boys-Lione, valida per la settima giornata di Europa League, in programma il 22 gennaio 2026 alle 18:45.

