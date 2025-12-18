Anna Trocker e Giada D’Antonio debutto rinviato in Coppa Europa | chi gareggia in Valle Aurina?

Anna Trocker e Giada D’Antonio, protagoniste della prima parte di stagione, sono pronte a tornare in scena in Valle Aurina. La giovane speranza altoatesina, vincitrice di uno slalom a Copper Mountain, e la promettente campana, che ha conquistato due successi in Svizzera, si apprestano a disputare le prossime gare. Due talenti emergenti che continuano a farsi notare nel panorama internazionale, puntando a consolidare i propri risultati in vista di obiettivi più prestigiosi.

Anna Trocker e Giada D'Antonio si sono distinte nella prima parte di stagione: la quasi 17enne altoatesina (spegnerà le candeline il prossimo 23 dicembre) ha vinto lo slalom di Copper Mountain, prova valida per la Nor-Am Cup (l'equivalente della Coppa Europa in Nord America, uno dei circuiti minori alle spalle della Coppa del Mondo); la 16enne campana, invece, ha vinto i due slalom FIS andati in scena a Schilthorn e poi ha sfiorato la top-10 a Copper Mountain. Entrambe le azzurre hanno dimostrato di essere molto talentuose e di avere tutte le carte in regola per emergere ai massimi livelli nel prossimo futuro, rappresentando una bella speranza per lo sci alpino tricolore.

