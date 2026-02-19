Blackburn-Preston venerdì 20 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 20 febbraio alle 21:00, Blackburn e Preston si sfidano in una partita cruciale. Blackburn cerca punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre Preston mira a consolidare un posto nei playoff. Entrambe le squadre arrivano con motivazioni forti e voglia di vincere, soprattutto dopo le ultime sconfitte. La gara si gioca in un momento decisivo della stagione, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre fino all’ultimo minuto. La sfida promette emozioni e colpi di scena.

La lotta per evitare la retrocessione, che vede coinvolto il Blackburn, incrocia quella per un posto nei playoff, nella qualche invece è impegnato il Preston North End. Nonostante i sei punti fatti nelle ultime tre giornate i Rovers sono infatti ventesimi in classifica, a +3 rispetto al terzultimo posto, mentre i Lilywhites, che sono imbattuti.