L’incontro tra Athletic Bilbao ed Elche, programmato per venerdì alle 21:00 a San Mamès, si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre. L’Athletic cerca punti utili per consolidare la posizione in classifica e puntare a una qualificazione europea, mentre l’Elche lotta per evitare la retrocessione e ha bisogno di una vittoria per risollevare il morale. La partita rappresenta un banco di prova importante per entrambe le compagini, che si affrontano con obiettivi molto diversi. La sfida promette di essere interessante fino all’ultimo minuto.

La giornata numero 25 di Liga spagnola si aprirà venerdì, con l’anticipo che stavolta vedrà protagonisti l’Athletic Bilbao e l’Elche: i favori del pronostico vanno alla squadra basca, che sta provando a inserirsi nella lotta per l’Europa, mentre i valenciani sono stati risucchiati nella lotta per non retrocedere. I Leones stanno provando a rialzare la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Athletic Bilbao-Elche (venerdì 20 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Prima gara della giornata a San Mamès

Athletic Bilbao-Real Sociedad (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Semifinale d’andata a San MamesQuesta sera alle 21:00 si gioca la semifinale d’andata tra Athletic Bilbao e Real Sociedad a San Mames.

Leggi anche: Athletic Bilbao-Espanyol (lunedì 22 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude a San Mamès

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.