Athletic Bilbao-Elche venerdì 20 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Prima gara della giornata a San Mamès
L’incontro tra Athletic Bilbao ed Elche, programmato per venerdì alle 21:00 a San Mamès, si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre. L’Athletic cerca punti utili per consolidare la posizione in classifica e puntare a una qualificazione europea, mentre l’Elche lotta per evitare la retrocessione e ha bisogno di una vittoria per risollevare il morale. La partita rappresenta un banco di prova importante per entrambe le compagini, che si affrontano con obiettivi molto diversi. La sfida promette di essere interessante fino all’ultimo minuto.
La giornata numero 25 di Liga spagnola si aprirà venerdì, con l’anticipo che stavolta vedrà protagonisti l’Athletic Bilbao e l’Elche: i favori del pronostico vanno alla squadra basca, che sta provando a inserirsi nella lotta per l’Europa, mentre i valenciani sono stati risucchiati nella lotta per non retrocedere. I Leones stanno provando a rialzare la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Athletic Bilbao-Real Sociedad (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Semifinale d’andata a San MamesQuesta sera alle 21:00 si gioca la semifinale d’andata tra Athletic Bilbao e Real Sociedad a San Mames.
Leggi anche: Athletic Bilbao-Espanyol (lunedì 22 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude a San MamèsLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Atlético Madrid - Espanyol LALIGA EA SPORTS; Real Sociedad - Real Oviedo LALIGA EA SPORTS; Bastoni fa espellere Kalulu, ma il VAR non può intervenire Serie A Enilive; Quarta puntata | Friday Football Show Serie A Enilive.
Elche-Athletic Bilbao, quote e probabili formazioni: Nico Williams a caccia del golL'attenzione si concentra su André Silva dell'Elche e Nico Williams dell'Athletic Bilbao, elementi chiave per le rispettive squadre. André Silva, attaccante portoghese di 30 anni, ha mostrato ottime ... it.blastingnews.com
Liga, pari dell'Athletic Bilbao. Tris del Rayo Vallecano sul LevanteMADRID (SPAGNA) - Due pareggi nelle gare pomeridiane valide per la 9/a giornata della Liga spagnola: Elche e Athletic Bilbao non sono andate oltre lo 0-0, è invece finita 1-1 la sfida tra Celta Vigo e ... corrieredellosport.it
Zizur Mayor debutta con l'Athletic Bilbao e nella sua città natale lo accolgono così... #SportMediaset facebook
Gli arrivi di #Atalanta e Athletic #Bilbao alla “New Balance Arena” L’Atalanta di Raffaele #Palladino è arrivata alla “New Balance Arena” dove stasera affronterà l’Athletic Bilbao. @GianluVisco x.com