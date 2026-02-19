Fortuna Sittard e Excelsior Rotterdam si sfidano venerdì 20 febbraio alle 20:00, dopo aver mantenuto entrambi 26 punti in campionato. La causa di questa partita risiede nel fatto che entrambe le squadre cercano di migliorare le proprie posizioni in Eredivisie, ma gli ospiti arrivano con una serie di risultati più convincenti. Il match rappresenta un’opportunità importante per gli ospiti di consolidare il loro momento positivo. I tifosi attendono con interesse questa sfida che potrebbe cambiare gli equilibri in classifica.

Fortuna Sittard e Excelsior Rotterdam procedono appaiati a 26 punti nella classifica di Eredivisie con gli ospiti che però possono vantare una forma migliore. De Roodzwarten sono reduci dalla sconfitta casalinga per 2-1 contro l’AZ Alkmaar ma prima avevano conseguito cinque risultati utili consecutivi, battendo il NAC Breda e pareggiando con l’Ajax. Inoltre, va specificato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fortuna Sittard-Excelsior Rotterdam (venerdì 20 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

