Intossicazione da monossido di carbonio in un’abitazione a Isola della Scala

Una famiglia di Isola della Scala ha chiamato i soccorsi giovedì sera dopo aver avvertito un forte malore in casa. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Belle e hanno trovato le persone intossicate dal monossido di carbonio. Per fortuna, nessuno è in gravi condizioni, ma l’episodio ha fatto scattare l’allarme sulla sicurezza degli impianti domestici.

Un episodio di intossicazione da monossido di carbonio si è verificato nella serata di giovedì 29 gennaio in un'abitazione di via Belle, a Isola della Scala. L'allarme è scattato intorno alle 20.30, quando è stato richiesto l'intervento dei soccorsi per la presenza di fumi all'interno di un.

