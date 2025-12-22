Via Boschi torna sicura e accessibile | mercoledì l' inaugurazione a Isola della Scala

22 dic 2025

Mercoledì 24 dicembre segnerà un piccolo ma importante traguardo per la viabilità cittadina di Isola della Scala: il tratto di via Boschi riaprirà finalmente al traffico dopo un intervento di riqualificazione che ha trasformato una strada da tempo considerata insidiosa. Caratterizzata da una. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Via Boschi torna sicura e accessibile: mercoledì l'inaugurazione a Isola della Scala.

