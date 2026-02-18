Il nome del bambino di Napoli, che ha ricevuto un trapianto di cuore, torna al centro dell’attenzione dopo che i medici hanno annunciato la disponibilità di un nuovo organo. La mamma, Patrizia Mercolino, ha ricevuto la chiamata dall’ospedale Monaldi e ora aspetta con ansia il risultato del secondo intervento. La famiglia spera in un miglioramento, mentre il piccolo continua a lottare in terapia intensiva.

Un filo di speranza. Il verdetto è atteso nelle prossime ore. Patrizia Mercolino, la madre del bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, è stata convocata ieri dai sanitari dell’ospedale Monaldi, dove il piccolo è ricoverato. Da fonti dell’ospedale si apprende che c’è un nuovo cuore disponibile ma non si sa se sia compatibile. La notizia è stata confermata dall’avvocato della famiglia Francesco Petruzzi, dopo ore di attesa. “Domani (oggi, ndr ) valutano la compatibilità e trapiantabilità, se il gruppo sanguigno sarà compatibile. Si valuterà con il team la trapiantabilità. Così mi ha detto la direzione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bimbo trapiantato, speranza appesa a un nuovo intervento. C’è un cuore disponibile, oggi il ‘verdetto’ per il piccolo guerriero

Speranza per il bimbo trapiantato a Napoli: «C'è un cuore compatibile». Oggi si deciderà se tentare o meno un nuovo interventoIl nome del bambino di Napoli, gravemente malato, ha ricevuto un cuore danneggiato, e ora c’è speranza grazie a una compatibilità trovata.

Bimbo trapiantato a Napoli, possibile nuovo cuore disponibile: la speranza della mammaIl bambino di Napoli, Domenico, ha ricevuto un trapianto di cuore danneggiato e ora potrebbe ricevere un nuovo organo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.