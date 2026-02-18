Bimbo trapiantato speranza appesa a un nuovo intervento C’è un cuore disponibile oggi il ‘verdetto’ per il piccolo guerriero
Il nome del bambino di Napoli, che ha ricevuto un trapianto di cuore, torna al centro dell’attenzione dopo che i medici hanno annunciato la disponibilità di un nuovo organo. La mamma, Patrizia Mercolino, ha ricevuto la chiamata dall’ospedale Monaldi e ora aspetta con ansia il risultato del secondo intervento. La famiglia spera in un miglioramento, mentre il piccolo continua a lottare in terapia intensiva.
Un filo di speranza. Il verdetto è atteso nelle prossime ore. Patrizia Mercolino, la madre del bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, è stata convocata ieri dai sanitari dell’ospedale Monaldi, dove il piccolo è ricoverato. Da fonti dell’ospedale si apprende che c’è un nuovo cuore disponibile ma non si sa se sia compatibile. La notizia è stata confermata dall’avvocato della famiglia Francesco Petruzzi, dopo ore di attesa. “Domani (oggi, ndr ) valutano la compatibilità e trapiantabilità, se il gruppo sanguigno sarà compatibile. Si valuterà con il team la trapiantabilità. Così mi ha detto la direzione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Speranza per il bimbo trapiantato a Napoli: «C'è un cuore compatibile». Oggi si deciderà se tentare o meno un nuovo interventoIl nome del bambino di Napoli, gravemente malato, ha ricevuto un cuore danneggiato, e ora c’è speranza grazie a una compatibilità trovata.
Bimbo trapiantato a Napoli, possibile nuovo cuore disponibile: la speranza della mammaIl bambino di Napoli, Domenico, ha ricevuto un trapianto di cuore danneggiato e ora potrebbe ricevere un nuovo organo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Campania. Bimbo trapiantato al Monaldi, la madre: È ancora operabile, non perdiamo speranzeStampa Resta appesa a una speranza la vicenda del bambino di due anni e quattro mesi ricoverato in gravissime condizioni all’Ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore rivelatosi dannegg ... salernonotizie.it
Bimbo con il cuore ‘bruciato’, il bollettino: Stabile in grave condizioni. Atteso il consulto del team di espertiIl responso dei super esperti lascia pochi margini: sconsigliato un nuovo trapianto. Ma la famiglia non si arrende e attende l’esito di un terzo parere chiesto ai maggiori centri europei di trapianti ... quotidiano.net
Cuore nuovo per il bimbo trapiantato al Monaldi, il piccolo è quarto in lista. Oggi si saprà se è operabile
Bimbo trapiantato, ore decisive per il nuovo cuore | L'ospedale: "Valutazione di un team di esperti" #napoli