Cuore nuovo per il bimbo trapiantato al Monaldi il piccolo è quarto in lista Oggi si saprà se è operabile

Un cuore nuovo potrebbe salvare la vita di un bambino di 2 anni e mezzo, dopo che i medici dell’ospedale Monaldi hanno trovato un donatore compatibile. Il piccolo si trova al quarto posto nella lista d’attesa e oggi si deciderà se l’intervento è possibile. La famiglia aspetta con ansia notizie dai chirurghi, che dovranno valutare se il cuore sia adatto alle sue condizioni.

