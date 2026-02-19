Bimbo trapiantato è il momento delle responsabilità

Un bambino trapiantato ha bisogno di cure continue, e ora la responsabilità ricade sui medici. La famiglia aspetta con ansia i referti medici e i verbali del team multidisciplinare per valutare eventuali invii a centri specializzati. La situazione si fa più complessa, perché ogni dettaglio può fare la differenza nel percorso di recupero del piccolo. La decisione finale dipende dai documenti che devono ancora arrivare e dalla valutazione dei professionisti. La vicenda resta in attesa di ulteriori sviluppi.

"Attendiamo le cartelle cliniche e i verbali del gruppo interdisciplinare per poterli eventualmente sottoporre in via autonoma ai centri specializzati". È Il tempo delle responsabilità. Ma per poter accertare i fatti occorre ricostruire la catena di errori. "Fin quando non c'è la morte cerebrale di un soggetto, lo si tiene in vita. Ora dobbiamo capire dalla documentazione se c'è qualche speranza di renderlo nuovamente trapiantabile", ha dichiarato Francesco Petruzzi, legale della famiglia. È il 23 dicembre, giorno del trapianto. La verità emergerà soltanto dopo 50 giorni, con la notizia che finisce sulle prime pagine dei giornali.