Napoli cuore bruciato | il calvario del bimbo trapiantato al momento resta operabile
Il bambino di Napoli ha subito un grave danno al cuore, causato da complicazioni post-operatorie, e ora si trova in condizioni stabili ma delicate. La madre ha riferito ai giornalisti che il piccolo, che ha ricevuto un trapianto, è ancora in vita e può essere operato, anche se la sua salute resta fragile. Un team medico continuerà a monitorarlo attentamente nelle prossime ore, sperando in miglioramenti.
La madre del piccolo lo ha comunicato ai giornalisti dopo l'incontro con il personale sanitario. "La situazione resta invariata e domani si procederà con una nuova valutazione. C'è sempre una speranza", ha dichiarato la donna Il bambino di due anni, attualmente collegato a una macchina salvavita all’ospedale Monaldi di Napoli, resta ancora nella lista trapianti dopo il fallimento del trapianto di cuore effettuato il 23 dicembre scorso. L’incontro tra i primari dell’ospedale, previsto per oggi, si è concluso e la madre del piccolo ha riferito che le sue condizioni restano stazionarie. Ha spiegato che, al momento, è ancora considerato idoneo per un trapianto e che una nuova valutazione sarà condotta domani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Cuore bruciato, «il bimbo non è più operabile». Il Monaldi: resta in lista
Il Monaldi ha annunciato che Tommaso, il bambino di 8 anni, non può più essere operato dopo che il suo cuore è stato danneggiato dall’azoto liquido.
Napoli, svolta nell’inchiesta del cuore “bruciato” trapiantato al bimbo di 2 anni: sei indagati
A Napoli, la vicenda del cuore “bruciato” di un bambino di soli due anni si complica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
