No al trapianto per il bimbo col cuore bruciato avvocato va all' attacco | È il momento delle responsabilità

L’avvocato Petruzzi denuncia che la decisione degli esperti di non autorizzare il trapianto per il bambino con il cuore bruciato deriva da una valutazione troppo severa. La famiglia del piccolo aveva chiesto di tentare un nuovo intervento, ma le autorità sanitarie hanno respinto la proposta. Il legale insiste sul fatto che si tratta di una questione di responsabilità e di diritto alla vita. La decisione ha lasciato i genitori e i medici senza alternative, e l’ultima speranza si è spenta. Ora si aspetta una risposta ufficiale.

Per Francesco Petruzzi è "il momento delle responsabilità" dopo il no arrivato dall'equipe di esperti per il trapianto del nuovo cuore per il piccolo Domenico. L'avvocato di Patrizia Mercolino riferisce che "se è finito il tempo delle speranze" i tempi sono maturi per definire al meglio la vicenda. "Ho già consegnato tutta la documentazione al mio consulente di parte", aggiunge ai microfoni dei cronisti radunati all'esterno dell'ospedale Monaldi di Napoli. Parla l'avvocato Francesco Petruzzi Nel pomeriggio di mercoledì 18 febbraio i giornalisti sono ancora radunati all'esterno dell'ospedale Monaldi di Napoli.