Bimbo con cuore ?bruciato? l' avvocato della famiglia | Per il Bambino Gesù il piccolo non è più trapiantabile Il parere dell' ospedale

L'ospedale Bambino Gesù di Roma ha comunicato che il piccolo, affetto da un cuore gravemente danneggiato, non può più ricevere un nuovo trapianto. La famiglia aveva chiesto un parere urgente dopo che il bambino era stato sottoposto a un primo intervento, ma i medici hanno spiegato che le condizioni attuali rendono impossibile un secondo trapianto. A pochi giorni dall'inizio della terapia, i medici hanno valutato che il cuore del bambino non può più essere salvato.

Dopo poche ore è arrivato il parere dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino trapiantato con il «cuore bruciato».