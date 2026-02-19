Bimbo col cuore bruciato cos’è emerso dalle indagini interne dell’ospedale | dettagli choc

Un bambino di due anni e quattro mesi ha subito danni al cuore durante un intervento di trapianto presso l’ospedale, a causa di un grave errore procedurale. Le indagini interne hanno rivelato un “deficit comunicativo”, che ha causato ritardi e problemi nelle decisioni cliniche. Il piccolo ora si trova in condizioni critiche e i medici stanno cercando di capire come si sia arrivati a questa situazione. La vicenda si è verificata nell’ambito di una fase delicata di assistenza.

Un’espressione tecnica riassume una vicenda che riguarda un bambino di due anni e quattro mesi e un trapianto cardiaco finito in emergenza: “deficit comunicativo e procedurale”. È la formula indicata nell’audit interno dell’ospedale Monaldi di Napoli per descrivere le criticità che, secondo la ricostruzione, hanno portato al trapianto di un cuore non funzionante e alle condizioni gravissime del piccolo paziente. I fatti risalgono alla notte del 23 dicembre. L’équipe del Monaldi parte da Capodichino alle 4.30 direzione Bolzano per il prelievo dell’organo destinato al bambino di Nola. L’arrivo è alle 8. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Bambino col cuore ‘bruciato’, emergono le prime ipotesi dalle indagini: “Il ghiaccio secco fornito dall’ospedale di Bolzano”. Meloni telefona alla madre: “Avrete giustizia”Il bambino di due anni e tre mesi ha subito gravi lesioni al cuore dopo un trapianto, e le prime ipotesi puntano a una possibile causa: il ghiaccio secco utilizzato dall’ospedale di Bolzano.

