Cinque incidenti con feriti lievi e controlli a tappeto in 24 ore della polizia locale

Nelle ultime ventiquattro ore, la polizia locale di Verona ha intervenuto su cinque incidenti stradali, tutti con feriti lievi. La maggior parte degli eventi sono stati causati da tamponamenti, spesso legati a distrazioni alla guida. L’attività di controllo intensificata mira a promuovere la sicurezza sulle strade e a prevenire ulteriori incidenti.

Nelle ultime ventiquattro ore la polizia locale di Verona ha rilevato cinque incidenti stradali, tutti con feriti lievi, in gran parte dovuti a tamponamenti riconducibili alla distrazione alla guida. Il primo episodio si è verificato in Via Palazzina, sul cavalcavia, dove una Alfa Romeo Brera e una Toyota Avensis si sono tamponate. I conducenti sono risultati negativi all'alcolblow e la donna alla guida della Avensis è stata trasportata al pronto soccorso per le prime cure.

Multe a raffica e altri 6 incidenti in 24 ore a Verona: i controlli della polizia localeNelle ultime 24 ore, la polizia locale di Verona è intervenuta su sei incidenti che si sono verificati in città.

Incidenti a raffica e controlli della polizia locale a Verona: 4 feriti e tante sanzioniLa polizia locale di Verona intensifica i controlli sulle strade cittadine, intervenendo in diversi incidenti che hanno coinvolto più veicoli.

