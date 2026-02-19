bimba di 2 anni morta a bordighera sorelline di beatrice erano in auto e saranno sentite come testimoni

Una bambina di 2 anni è morta a Bordighera, probabilmente a causa di un incidente in auto. Le sorelline di Beatrice, presenti in macchina al momento, sono state chiamate a testimoniare. Le due bimbe, entrambe ancora molto piccole, sono state ascoltate dai carabinieri mentre si trovavano nel comando di polizia. La famiglia è sotto shock e gli investigatori cercano di ricostruire la dinamica dell’accaduto. La salma della bambina è stata trasferita in obitorio per l’autopsia.

Le sorelle della bambina di Bordighera morta a 2 anni saranno ascoltate nuovamente come testimoni. Si suppone che fossero in auto insieme alla madre quando la bimba è stata portata in ospedale. Nel frattempo una vicina di casa ha accusato la madre della vittima di aver picchiato le proprie figlie in passato. Gli avvocati hanno però accusato la testimone di essere vicina alla famiglia del padre delle bambine e di conseguenza di non essere attendibile. Bordighera, le sorelle della bambina ascoltate come testimoni Le accuse alla madre Il segno di un calcio sulla gamba della vittima Cosa sappiamo del caso di Bordighera Bordighera, le sorelle della bambina ascoltate come testimoni I carabinieri di Bordighera avrebbero già ascoltato le sorelle della bambina di 2 anni morta lo scorso 9 febbraio.

