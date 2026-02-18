Bordighera verità choc dalle sorelline di Beatrice | Eravamo in auto con la mamma
Le sorelline di Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera, hanno raccontato di essere state in auto con la mamma al momento della tragedia. Le bambine, ascoltate dai carabinieri con la presenza di uno psicologo, hanno fornito dettagli sulla giornata. La mamma, ancora sotto interrogatorio, non ha ancora spiegato cosa sia successo. I militari cercano di capire se ci siano elementi utili per ricostruire l’accaduto. La vicenda tiene in ansia l’intera comunità locale.
Le sorelline di Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita nel lettino della sua casa sulle alture di Bordighera, sono state ascoltate dai carabinieri alla presenza di uno psicologo. Dal loro racconto è emerso un dettaglio sconvolgente, le bambine sarebbero state in auto con la madre durante il tragitto da Perinaldo a Bordighera e, secondo l’ipotesi investigativa, con il corpo ormai senza vita della sorellina. Un particolare che cambia il peso delle indagini e che ora dovrà essere approfondito con un nuovo ascolto protetto, come previsto per i minori sotto i 12 anni. Le bambine, affidate a una struttura protetta, dopo l’arresto della madre, saranno risentite alla presenza di psicologi e assistenti sociali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Bimba morta a Bordighera, le sorelline in auto con il cadavere. La badante del nonno: “La mamma la picchiava”Una bambina di due anni, morta a Bordighera, è stata trovata nel suo appartamento insieme alle sorelline e al cadavere, che era rimasto nell’abitazione per diverse ore.
Beatrice, come è morta la bambina di 2 anni: la mamma arrestata, le bugie e la verità dalle telecamereL’autopsia su Beatrice, la bambina di due anni morta a Bordighera, sarà fatta lunedì.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L'ultima notte della piccola Beatrice: 'Morta ore prima del 118', il viaggio in auto e le accuse choc; Il papà di Bea chiede verità: Voglio sapere come è morta e richiede un consulente per l'autopsia; Autopsia sulla piccola Beatrice morta a Perinaldo al Borea il giorno della verità.
Autopsia sulla bimba di 2 anni morta a Bordighera, lividi non sarebbero compatibili con la caduta dalle scaleAutopsia sulla bimba morta a Bordighera: lividi non compatibili con caduta accidentale, smentita la madre accusata di omicidio preterintenzionale ... virgilio.it
Beatrice, come è morta la bambina di 2 anni: la mamma arrestata, le bugie e la verità dalle telecamere. Cosa non tornaSarà effettuata lunedì l'autopsia sul corpo di Beatrice, la bambina di due anni morta ieri mattina a Bordighera, in provincia di ... msn.com
“Anche loro in auto, con il cadavere” La piccola Beatrice morta a due anni a Bordighera, si scopre solo ora la verità agghiacciante >> https://buff.ly/ZWjQgAY facebook
Bordighera, parla la mamma finita in carcere con l'accusa di aver ucciso la figlia di due anni: «Mi farò 40 anni ma la verità deve emergere» x.com