Le sorelline di Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera, hanno raccontato di essere state in auto con la mamma al momento della tragedia. Le bambine, ascoltate dai carabinieri con la presenza di uno psicologo, hanno fornito dettagli sulla giornata. La mamma, ancora sotto interrogatorio, non ha ancora spiegato cosa sia successo. I militari cercano di capire se ci siano elementi utili per ricostruire l’accaduto. La vicenda tiene in ansia l’intera comunità locale.

Le sorelline di Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita nel lettino della sua casa sulle alture di Bordighera, sono state ascoltate dai carabinieri alla presenza di uno psicologo. Dal loro racconto è emerso un dettaglio sconvolgente, le bambine sarebbero state in auto con la madre durante il tragitto da Perinaldo a Bordighera e, secondo l’ipotesi investigativa, con il corpo ormai senza vita della sorellina. Un particolare che cambia il peso delle indagini e che ora dovrà essere approfondito con un nuovo ascolto protetto, come previsto per i minori sotto i 12 anni. Le bambine, affidate a una struttura protetta, dopo l’arresto della madre, saranno risentite alla presenza di psicologi e assistenti sociali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bordighera, verità choc dalle sorelline di Beatrice: "Eravamo in auto con la mamma"

