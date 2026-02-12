bimba morta a bordighera la madre resta in carcere

La madre della bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera resta in carcere a Pontedecimo. La donna, ancora sotto inchiesta, non ha lasciato il carcere e le indagini continuano per capire cosa sia successo in quelle ultime ore prima della tragedia. La piccola era stata trovata senza vita in casa due giorni fa, ma i motivi della morte sono ancora tutti da chiarire.

Resta in carcere a Pontedecimo (Genova) la madre della bambina di due anni morta in casa a Bordighera, nell’Imperiese, due giorni fa in circostanze da chiarire. Questa mattina in videoconferenza si è tenuto l’interrogatorio di convalida nel carcere genovese dov’è reclusa la donna, interrogatorio durato a lungo e nel corso del quale la madre della bambina, M.A., ha risposto alle domande del gip. Al termine il gip ha disposto il carcere per omicidio preterintenzionale come richiesto dalla procura, evidenziando che la versione della donna è smentita dalle prime risultanze di indagine, in particolare la relazione del medico legale sulle molteplici lesioni su corpo e testa della bambina, e i video sugli spostamenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

