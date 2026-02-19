Bill Gates ha disertato il summit sull’IA in India

Bill Gates ha disertato il summit sull’Intelligenza artificiale in India. Giovedì il fondatore di Microsoft era atteso come relatore principale, ma ha annullato la sua partecipazione all’ultimo senza addurre alcuna motivazione. «Dopo un’attenta considerazione e per garantire che l’attenzione rimanga sulle priorità principali del summit sull’IA, il signor Gates non terrà il suo discorso principale», ha comunicato la Gates Foundation in una nota. Il sospetto è che dietro all’improvvisa rinuncia del miliardario – proprio nel giorno dell’arresto dell’ex principe Andrea – ci sia la pubblicazione di nuovi file del caso Epstein in cui appare il suo nome. 🔗 Leggi su Lettera43.it

