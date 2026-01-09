Bilancio di fine anno arriva l' approvazione | I conti sono in crescita e il debito in calo
Il bilancio di fine anno 2025 è stato approvato, evidenziando una crescita economica nel territorio e una riduzione del debito. Il documento certifica la solidità finanziaria dell’ente, permettendo una pianificazione stabile senza ricorrere all’esercizio provvisorio. Il sindaco Saletti ha sottolineato come questa approvazione rappresenti un passo importante per il futuro del Comune, garantendo stabilità e un percorso di sviluppo sostenibile.
Un bilancio che certifica la crescita economica del territorio e consente all'ente di programmare senza ricorrere all'esercizio provvisorio: è questo il quadro tracciato dal sindaco Saletti dopo l'approvazione del documento contabile di fine 2025, che fotografa un Comune più solido, con conti in.
