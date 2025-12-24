Liguria tesserino obbligatorio per i biker | nuovi strumenti per gestire i sentieri
La Liguria ha approvato una legge che definisce regole precise per l’uso e la gestione dei sentieri per mountain bike, con l’obiettivo di rendere più sicuri e accessibili i percorsi.Consorzi tra enti locali e associazioniComuni e associazioni sportive potranno creare consorzi per coordinare la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
La Liguria ha approvato una legge per il tesserino dei biker; In Liguria, per andare sui sentieri MTB, servirà il Tesserino del Biker.
Liguria, tesserino obbligatorio per i biker: nuovi strumenti per gestire i sentieri - La Liguria ha approvato una legge che definisce regole precise per l’uso e la gestione dei sentieri per mountain bike, con l’obiettivo di rendere più sicuri e accessibili i percorsi. genovatoday.it
IN LIGURIA I CONSORZI POTRANNO RILASCIARE APPOSITI TESSERINI A PAGAMENTO PER ACCEDERE AI TRACCIATI MTB E EBIKE. I pensieri di Enzo Danesi sulla vicenda. - facebook.com facebook
