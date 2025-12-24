La Liguria ha approvato una legge che definisce regole precise per l’uso e la gestione dei sentieri per mountain bike, con l’obiettivo di rendere più sicuri e accessibili i percorsi.Consorzi tra enti locali e associazioniComuni e associazioni sportive potranno creare consorzi per coordinare la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Nuovi strumenti urbanisitici per "gestire" gli affitti brevi, parte l'iter della legge regionale

Leggi anche: Dal quadro strumenti all’officina: come gestire la spia ABS accesa sulla tua Volkswagen

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Liguria ha approvato una legge per il tesserino dei biker; In Liguria, per andare sui sentieri MTB, servirà il Tesserino del Biker.

Liguria, tesserino obbligatorio per i biker: nuovi strumenti per gestire i sentieri - La Liguria ha approvato una legge che definisce regole precise per l’uso e la gestione dei sentieri per mountain bike, con l’obiettivo di rendere più sicuri e accessibili i percorsi. genovatoday.it