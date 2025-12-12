Un milione di dispositivi elettronici recuperati con il progetto REC

Il progetto REC si concentra sul recupero di un milione di dispositivi elettronici, tra cui riscaldatori di tabacco e sigarette elettroniche, promuovendo il riciclo e la trasformazione dei rifiuti in risorse utili per l’economia circolare. Un’iniziativa che mira a ridurre l’impatto ambientale e a favorire una gestione più sostenibile delle risorse elettroniche.

Un progetto di riciclo dedicato a riscaldatori di tabacco e sigarette elettroniche che trasforma i rifiuti in nuove risorse per l’economia circolareNegli ultimi anni, la gestione responsabile delle risorse e il riciclo dei dispositivi elettronici sono diventati elementi chiave per affrontare le. 🔗 Leggi su Today.it

Concorso di idee sul recupero dei dispositivi elettronici - L’iniziativa di SIA e Comune di Marsciano è rivolta agli studenti degli indirizzi di scuola superiore dell’Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli- Scrive iltamtam.it

Philip Morris, nuovo obiettivo per il Progetto REC: entro il 2025 portare a 1 milione i dispositivi raccolti - Iannelli (Philip Morris Italia): "Il grande entusiasmo con il quale i nostri consumatori hanno accolto il Progetto REC ci riempie di orgoglio, spingendoci a ribadire il nostro impegno" Philip Morris ... Secondo affaritaliani.it