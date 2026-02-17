Roma danneggiata zanna dell’elefantino del Bernini | indagini per atto vandalico e restauro urgente

Roma indaga su un atto vandalico che ha danneggiato una zanna dell’elefantino di Bernini in piazza della Minerva. La scultura, simbolo del barocco romano, presenta ora un danno evidente sulla parte superiore dell’elefantino, che richiede un intervento di restauro urgente. Le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e visionando le telecamere di sorveglianza per identificare chi ha causato il danno. La piazza, molto frequentata, si prepara a ricevere un intervento di recupero nel più breve tempo possibile.

